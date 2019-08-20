بيروت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.54 % أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 805.79 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 122 ألفاً و836 سهماً، بقيمة 735 ألفاً و107 دولارات ، نفذت من خلال 16 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و991 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و35 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:27ت م0160