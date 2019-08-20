اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.54 %
الثلاثاء 1440/12/19 هـ الموافق 2019/08/20 م واس
بيروت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.54 % أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 805.79 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 122 ألفاً و836 سهماً، بقيمة 735 ألفاً و107 دولارات ، نفذت من خلال 16 صفقة.
كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و991 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و35 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:27ت م
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