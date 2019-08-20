بيروت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بيان اليوم، أنها وزعت مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.وأشار مكتب الأونروا في بيروت إلى أن المبالغ المالية التي وزعت اليوم، على النازحين الفلسطينيين لمساعدتهم على تأمين بدل طعام وإيجار لأماكن سكنهم.وقدّرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان بحوالي 28 ألف نازح، ويعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة.// انتهى //17:28ت م0161