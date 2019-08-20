الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسالتقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد شين ويغينغ والوفد المرافق له.وبحث اللقاء العلاقات وخطط التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجرى استعراض النتائج الإيجابية لزيارة وفد الأمانة العامة لجمهورية الصين الشعبية ولقاء المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية بداية الشهر الحالي في مدينة بكين.وأشار الأمين العام المساعد إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، والاهتمام الذي يوليه كلا الجانبين لدفع مسيرة التعاون نحو التكامل الاقتصادي بينهما من خلال تكثيف الجهود المشتركة للوصول لاتفاق نهائي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون و جمهورية الصين الشعبية.// انتهى //17:28ت م0162