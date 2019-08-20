الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 22 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.والمتبرعون هم : همام محمد عبدالرزاق - سوري الجنسية - , أمين محمد نبيه والي - سوري الجنسية - , أحمد محمد زهد - فلسطيني الجنسية - , محمد زاهد عرب - سوري الجنسية - , محمد أحمد الصيعري - يمني الجنسية - , عمر صالح با مهدي - يمني الجنسية - , جهاد عبدالرحمن عبدالمولي - سوري الجنسية - , حسن ظهير ناصر - ميانماري الجنسية - , فيصل بشير واني - هندي الجنسية - , ياسر معروف العبادي - يمني الجنسية - , محمد علي زعرب - فلسطيني الجنسية - , بسام نصر إسماعيل - يمني الجنسية - , حسن صالح سلام - سوري الجنسية - , ساجد فائز محمد - سوري الجنسية - , محمد حفيظ بتهان - هندي الجنسية - , محمد علي محفوظ - مصري الجنسية - , عمر محمد صالح - أفغاني الجنسية - , عداي تركي مشعل - مقيم - , علاء نافع السبع - أردني الجنسية - , محمد إبراهيم محمد - مصري الجنسية - , حسن علي با عقيل - يمني الجنسية - , أيمن عبدالحميد فضل - مصري الجنسية -.// انتهى //17:30ت م0164