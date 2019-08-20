الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسحذّر رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني من مخاطر أي محاولات لتقسيم أو تشطير اليمن, وما سينتج عنها من آثار وتداعيات ستنعكس سلبًا على المستوى المحلي والإقليمي.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان اليمني وسفيري المملكة المتحدة مايكل آرون والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، مشيرةً إلى قول البركاني "إن هذه الأعمال تخدم بالدرجة الأولى توجه ومشروع ميليشيا الحوثي الارهابية والمشروع الإيراني في المنطقة".واستعرض البركاني التطورات على الساحة اليمنية وفي مقدمتها الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتي عدن وأبين، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية اليمنية لتجاوز ما جرى.وأشاد بالدور الذي تقوم بهِ المملكة العربية السعودية لاحتواء وإنهاء تداعيات التمرد على الدولة في المحافظتين من قبل ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي.وأكد أن ما يجري في محافظة أبين هو محاولة لتعطيل الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء الوضع بمحافظة عدن.وشدد البركاني على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في اليمن، لافتًا إلى ضرورة قيام المبعوث الأممي لليمن بتحريك العملية السياسية بصورة فاعلة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الممارسات التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية.من جهتهما أكدا السفيران الأمريكي والبريطاني اهتمام بلديهما بالشأن اليمني وموقفهم الثابت مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره.وعبرا عن إدانتهما لما حدث في محافظة عدن، مؤكدان مواقفهما الثابتة إلى جانب الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.// انتهى //18:14ت م0173