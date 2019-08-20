عمان 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس البلغاري رومين راديف اليوم، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور بلغاريا حاليًا.وأفاد بيان صحفي أردني، أن الصفدي نقل رسالة شفهية من العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى القيادة البلغارية، ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التنسيق بشأن قضايا المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.وشدد الجانبان خلال اللقاء، على حرصهما تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.كما اجرى وزير الخارجية الأردني ونظيرته البلغارية إيكاترينا زاخارييفا، محادثات ركزت على زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والتعليمي بين البلدين، إضافة الى بحث المستجدات الإقليمية، وفِي مقدمتها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سلمي للأزمة السورية والجهد الدولي لمكافحة الإرهاب.// انتهى //18:20ت م0176