واشنطن 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.وأكد في مقابلة متلفزه إن الحكومة الأمريكية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، وقد "استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة" وأنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك".// انتهى //19:08ت م0184