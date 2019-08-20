الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 2 أغسطس 2019 م واسأقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية، مساء اليوم، الدورة التوعوية (الضغوط النفسية وتأثيرها على الصحة النفسية)، ضمن ملتقاها الأسري السابع (لحياةٍ أفضل) وذلك في مقر الجمعية بالرياض.واستهدفت الدورة مستفيدات جمعية مساعي ، لتوعيتهن وتنميتهن و تثقيفهن في كيفية تجاوز الضغوط ومصاعب الحياة وكيفية التعامل معها، وقد قدمت الدورة الأخصائية النفسية خولة الحربي ، تناولت فيها التعريف بالضغوط النفسية ،وتأثيرها الإيجابي والسلبي واعتماد ذلك على شخصية الفرد وخبراته وشدة ونوع الضغوط النفسية.وعرّفت الأخصائية الحربي المستفيدات بكيفية حدوث الضغوط النفسية وأساليب مواجهتها ، وتطوير المهارات في تنظيم الوقت، وتحسين الإدراك المعرفي وتطوير الذات، وتعدد الأنشطة والاهتمامات وفترات الراحة والاسترخاء، وضرورة ممارسة الرياضة والنشاط الجسدي وانعكاسها على الصحة النفسية.وفي ختام الملتقى وزعت 80 سلة غذائية على شكل بطاقات لأسر الجمعية .//انتهى//19:37ت م0185