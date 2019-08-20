بيروت 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساختتم اليوم في "بيت بيروت" الثقافي وسط العاصمة اللبنانية معرض "شواهد نابضة"، الذي يحاكي الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري.واستمر المعرض ليومين عرض خلاله صور فتوغرافية ومقاطع فيديو لملوك وولاة عهد المملكة خلال لقاءاتهم مع كبار الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين، التي امتدت من عشرينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا.وحضر في اليوم الختامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات من وزارء ونواب حاليين وسابقين وقياديين أمنيين، إلى جانب مجموعة من الإعلاميين ورؤساء جامعات ووفد من الطلاب المبتعثين السعوديين.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني أن هذا العمل يجسد بالصورة والكلمة علاقة تاريخية متينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، ويضع الوثائق التاريخية في متناول الجميع، مشددًا على أهمية هذه العلاقة التي تجسد المحبة المتبادلة بين الشعبين السعودي واللبناني والاهتمام السعودي الدائم باستقرار لبنان ونموه وازدهاره.// انتهى //21:00ت م0193