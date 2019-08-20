الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستغلب فريق الوصل الإماراتي بهدفين دون رد على حساب ضيفه فريق الهلال السوداني، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على إستاد زعبيل بمدينة دبي الإماراتية اليوم الثلاثاء.وسجل ثنائية أصحاب الأرض كل من البرازيلي فابيو ليما بعد مرور 29 دقيقة من انطلاق شوط المباراة الأول، وعلي صالح قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق (80).ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، في ضيافة الهلال بأم درمان يوم 30 من شهر أغسطس الحالي.ويحتاج الهلال للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل إيابا، لتعويض تأخره أمام الوصل، واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في المقابل، يكفي فريق الوصل الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان العبور إلى دور الـ16 على حساب بطل السودان.// انتهى //22:11ت م0201