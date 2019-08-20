الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واساعتمدت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية اليوم دعم 27 شاباً ضمن من قدموا طلب إعانة زواج خلال الشهر الماضي وعددهم 131 متقدماً وسوف يتم الصرف لهم في 27 من هذا الشهر.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور علي عبد الرحمن الرومي أن فكرة البرنامج وأهدافه تقوم على تيسير الزواج للشباب غير القادر ماليًا ، ومساعدة الراغبين في الزواج في البحث عن الشريك المناسب، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم الاستشارات النفسية والزوجية والأسرية للشباب ، والإصلاح في الخلافات الزوجية والأسرية ، وإكساب المقبلين على الزواج وأفراد الأسرة المهارات اللازمة لحياة مستقرة ، وزيادة الوعي العلمي والمهني في المجتمع .وبين أن إعانة الزواج تقدم وفق شروط وضوابط للتأكد من احتياج الشباب واستحقاقه للمساعدة، وتتم دراسة كل حالة على حدة، وإرفاق البيانات اللازمة والوثائق المطلوبة وتقوم لجنة مختصة بدراسة طلبه وفق شروط وآليات الجمعية.ويذكر أن جمعية ابن باز رائدة في مجال التنمية الأسرية معتمدة على أسس علمية ومهنية، وتهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تنموية لدعم قدرات الشباب على القيام بأدوارهم الأسرية وتحقيق الاستقرار الأسري.//انتهى//22:29ت م0202