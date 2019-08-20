سكاكا 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة نادي الفروسية بمنطقة الجوف.ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف في الاجتماع بما تلقاه هذه الرياضة العريقة من دعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم سير العمل في النادي، نحو إنشاء منصة جديدة وفق مواصفات حديثة تلبي تطلعات هواة ومحبي هذه الرياضة العريقة ، واستكمال تنظيم الاسطبلات.كما استعرض عضو مجلس إدارة النادي الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين احتياج النادي لتوسعة الميدان وتأمين بعض المعدات التي تساعده على تهيئة السباقات واستكمال أعمال النظافة والصيانة، والعمل على رفع إيرادات النادي وتشكيل إدارة جديدة .ووجه سمو نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة النادي بإنهاء موضوع الصكوك الخاص بالنادي والتعاون فيما بين الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير وتجميل مداخله وإحكام مداخل الاسطبلات لتكون أكثر أماناً وتنظيماً .كما وافق سموه على أن يبدأ موسم السباقات في بداية ربيع الأول 1441هـ .وفي نهاية الاجتماع دعا سمو نائب أمير الجوف الجميع للعمل على رفع مستوى الخدمات التي يقدمها النادي لمحبي هذه الرياضة العريقة، والعمل بروح الفريق الواحد .//انتهى//22:49ت م0203