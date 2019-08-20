الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستغلب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وافتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل لأصحاب الأرض بعد مرور 14 دقيقة من عمر المباراة، وعزز زميله المغربي مروان دا كوستا تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 27، وأضاف الصربي ألكسندر بريجوفيتش الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 37 من الشوط الأول .وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في ضيافة نادي العهد، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم 31 من شهر أغسطس الحالي.ويحتاج العهد للفوز بفارق 4 أهداف على الأقل دون تلقي مرماه أي هدف، من أجل ضمان العبور إلى الدور ثمن النهائي على حساب الاتحاد، الذي وضع قدماً في ثمن النهائي بهذا الفوز إذ يكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين لاقتناص بطاقة التأهل إلى دور الـ16.// انتهى //22:57ت م0204