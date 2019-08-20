القاهرة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفنى، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلديّن، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان صحفي اليوم، أن الوزيرين ناقشا خلال الاتصال سُبل الارتقاء بعلاقات التعاون في المجالات المختلفة، والأوضاع الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني وعملية السلام.وأشار إلى أن المباحثات تناولت أهمية العمل على الدفع قدماً نحو استعادة الزخم على مسار عملية التسوية وتحقيق السلام المنشود بما يلبي التطلعات لضمان الاستقرار والأمن، منوهًا بأن الوزير شكري شدد على أهمية التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //22:57ت م0205