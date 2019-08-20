صعـدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسنفّذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن الليلة الماضية غارات جوية على تعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة اليمنية.وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثية في وادي الفحلوين، المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة، مضيفًا أن الغارات نتج عنها تدمير عربات على متنها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.// انتهى //23:58ت م0208