رياض الخبراء 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , مساء اليوم اليوم الذهبي بمهرجان تمور رياض الخبراء.واطلع سموه فور وصوله على ساحة البيع والشراء داخل الصالة الرئيسة وسوق التمور والحركة الاقتصادية للمهرجان، كما اطلع سموه على المعارض المصاحبة والتي تصل إلى 213 معرضاً متنوعاً لعدد من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والفن التشكيلي والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، وعلى ما يحتوي المهرجان من تنوع يقدمه شباب وفتيات المحافظة.بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي حيث عزف السلام الملكي ، ثم انطلقت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم، وألقى محافظ رياض الخبراء رئيس لجنة التنمية السياحية فهد السلطان كلمة بين فيها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم الدائمة لمثل هذه المحافل السياحية تترجم أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها لكل ما ينعكس على خدمة المحافظة وأهلها .وأشار إلى أن المهرجان يعكس العديد من الفعاليات والخطط المنفذة التي تهدف إلى مواصلة الإبداع على أيدي أبناء وبنات المحافظة، مهيباً بالتجار لفتح وتعزيز التمور ومنتجات النخلة، مبيناً أن المهرجان أصبح رافداً ترويجياً اقتصادياً للمحافظة، مقدماً شكره وتقديره للداعمين للمهرجان .ونوه السلطان بالجهود التي تبذلها بلدية المحافظة ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة وغرفة الرس ومشغل المهرجان وكافة فريق العمل الذين عكسوا من خلال هذا المحفل كل جهد بذل لتحقيق النجاح.ثم توالت فقرات الحفل حيث ألقيت كلمة الرعاة ألقاها نيابة عنهم خالد بن محمد الخضير، بين من خلالها أن هذه الظاهرة الوطنية عكست حرص أبناء وبنات محافظة رياض الخبراء على تقديم البرامج السياحية والاقتصادية لزوار المحافظة على أعلى مستوى، مؤكداً على أن هذا المهرجان يعمل به 50 متطوعاً ومتطوعة، ويشتمل على 250 منفذاً وفر من خلالها أكثر من 500 وظيفة للشباب والفتيات من أبناء المحافظة .وبين أن دعم مثل هذه المحافل الاجتماعية واجب اجتماعي ينعكس من روح المواطنة والمحبة والعطاء ويرسم رغبة في الاستمرارية في تقديم الأفضل تجاه هذا الوطن .بعد ذلك قدمت قصيدة شعرية وطنية للشاعر فرحان عبدالله الفرحان، ثم شاهد الحضور فلماً وثائقياً عن النخلة والتمور ومهرجان تمور رياض الخبراء .بعد ذلك أشار الدكتور محمد بن علي الرشيد في كلمة الأهالي إلى أن مثل هذه المحافل تعكس امتزاج دعم ووفاء بين قيادة وأبناء وطن ليخرج من بين طياتها همم عالية تسمو إلى مواصلة البناء والنجاحات، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وعطائه وتشجيعه لأبناء المنطقة .بعد ذلك قدم أوبريت وطني.ثم كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين وفريق العمل وشركاء النجاح لمهرجان تمور رياض الخبراء، وتسلم سموه نسخة تذكارية من شهادة الاعتماد لمحافظة رياض الخبراء بعد تصنيفها مدينة صحية.وشهد سموه في نهاية الزيارة حفل لجنة أهالي محافظة رياض الخبراء والمقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع, ومديرو الجهات الأمنية والحكومية والأهلية والأهالي وعدد من المسؤولين والمزارعين وتجار التمور.// انتهى //00:03ت م0209