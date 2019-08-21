روما 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسقدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا، حسبما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي اليوم.وجاء تسليم كونتي استقالته بعد حضوره جلسة لمجلس الشيوخ، في حين يتعين على الرئيس الإيطالي أن يحدد كيف ستسير الأمور في الأزمة السياسية.وسيطلق الرئيس الإيطالي مشاورات غدًا تستمر ليومين بحثا عن غالبية جديدة، واختيار شخصية تمثلها لتشكيل الحكومة.// انتهى //00:17ت م0210