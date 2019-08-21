الطائف 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسنيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم حفل سوق عكاظ ضمن موسم الطائف , الذي يُعد أحد مواسم السعودية التي يرأس لجنتها العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-.وكان في استقبال سموه بسوق عكاظ معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني .وفور وصول سموه إلى مقر الحفل عُزف السلام الملكي ، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة سوق عكاظ منذ إعادة إحيائه والمراحل التي مر بها ، تلاه أوبريت "عرب ٥٠١ " الذي يؤرخ لنشأة سوق عكاظ قبل ١٥٠٠ عام.وظهرت من خلال هذا الأوبريت جملة من الصور الإبداعية التي تجسد فصلا مهما من فصول التاريخ الاجتماعي والثقافي والإبداعي العربي، بما في ذلك استحضار شعر المعلقات والشعر العربي من خلال التطورات التي مر بها إلى عصرنا الحاضر.وتوج سموه خلال الحفل الشاعر محمد إبراهيم يعقوب من المملكة ببردة شاعر عكاظ وبمبلغ مليون ريال لفوزه بالمركز الأول ، كما قلد وشاح عكاظ للفائز بالمركز الثاني عبدالله محمد عبيد من اليمن وبمبلغ 500 ألف ريال ، فيما فاز الشاعر شتيوي عزام الغيثي من المملكة بالمركز الثالث وبمبلغ 250 ألف ريال .وكان سمو الأمير خالد الفيصل قد تجول في جنبات سوق عكاظ ، حيث شهد العروض الشعبية التي شاركت فيها جميع الأجنحة المشاركة في حي العرب ،الذي يضم 11 دولة عربية، والسوق التاريخي، وفتيان عكاظ، وفرسان عكاظ، وساحة اللغة والثقافة، وساحة الموسيقى، مع تطوير جادة عكاظ، إضافةً إلى إثراء المنطقة المخصصة للأسر المنتجة والمطاعم والمقاهي.وشاهد سموه أثناء جولته بمعية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس لجنة موسم الطائف التطور الملحوظ الذي تم إنجازه في سوق عكاظ باعتباره أحد الفعاليات الرئيسة لمواسم السعودية.// يتبع //01:06ت م0211

كما اطلع سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على ما شهدته جادة عكاظ من تطور كبير، حيث أصبحت المدرجات تستوعب خمسة آلاف مشاهد يمكنهم الاستمتاع بالعروض المسرحية التي تُظهر فروسية العرب وشجاعتهم، وقيمهم الأخلاقية العالية التي جاء الإسلام ليتوجها ويتممها.وفي ختام الحفل تسلّم سمو الأمير خالد الفيصل درعًا تذكاريًا قدمه لسموه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف الأستاذ أحمد الخطيب، عقب ذلك كُرم شركاء الهيئة والجهات المشاركة.وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء والدبلوماسيين، وعدد من المثقفين من داخل وخارج المملكة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عقب الحفل ، أن سوق عكاظ شهد تطوراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مستقبل سوق عكاظ سيشهد تطوراً متسارعا.وقال سموه : " هنيئاً لهذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بما يتحقق كل يوم من إنجاز، وتقدم وتطور في جميع المجالات .واستطرد سموه، " المملكة العربية السعودية، تتميز بأمنها وأمانها واستقرارها وثقافتها وبفكرها واقتصادها نتيجة لعدة أمور، أولها تمسك هذه الدولة قيادة وشعبا بالإسلام وبالقرآن وبالسنة النبوية، فهنيئاً لهذه البلاد وشعبها".وقال سموه: أشكر جميع الإخوان الذين شاركوا وأسهموا في هذا العمل الكبير، الذي يستحقون عليه الإعجاب والتقدير، وأولهم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد الخطيب، و أتوقع أن يكون سوق عكاظ سوقا للعرب، في كل المجالات وأن يكون عكاظ ملتقى العرب الأول، في جميع المجالات سواء الفكرية أوالمجالات الثقافية والاقتصادية، ونريد أن نراه يستعيد مكانته الحضارية ولكن بحلة جديدة، وفي تصور جديد يواكب العصر الحاضر والمستقبل.وحول أهمية سوق عكاظ لتعريف الناشئة بالمخزون الثقافي والحضاري للمملكة، قال سمو أمير منطقة مكة المكرمة: " إن الناشئة هم المستقبل، ونحن نرى مستقبلنا يعيش معنا بهذه الروح وبهذه العزيمة والتأكيد على تطوير هذه البلاد،.// انتهى //01:06ت م0212