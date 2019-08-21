واشنطن 19 ذو الحجة 1440هـ 20 أغسطس 2019م واسالتقى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم في مدينة نيويورك وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان اورتيغاز في بيان صحفي إن الوزير بومبيو أشاد بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وصربيا، وناقش مع الرئيس فوتشيتش الرؤية الثنائية المشتركة لإقامة منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة غرب البلقان واستمرار دعم الولايات المتحدة لصربيا للوصول إلى هدفها المتمثل في الاندماج مع الاتحاد الأوروبي.// انتهى //05:01ت م0219