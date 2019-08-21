الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلادهفهد بن سلطان يكرم المشاركين في أعمال الحجسعود بن نايف: نجاحات الحج لا يغطيها كلام المشككينبرعاية خادم الحرمين.. مؤتمر عالمي يبحث الابتكار والتجديد في المكتباتمفتي الهند يشكر المملكة على التنظيم المميز للحجإيقاف قرار إنهاء تكليف قادة المدارس الأهليةالتشتت وتضخم مهام «التعليم» يستدعيان استقلال «العالي»«الجوازات» تبدأ العمل بتعديلات نظام وثائق السفرجلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات جامعة نجراناكتمال مغادرة ضيوف خادم الحرمين للحج وسط إشادات بالخدمات المقدمة لهم«التقاعد» تدشّن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصالوزير التعليم يلتقي المواطنين «عن بُـعد» في عدة مناطقآل الشيخ يُطلع رئيس مجلس النواب الفلبيني على رؤية المملكةالباراغواي تدرج «حزب الله» على قائمة الإرهابحملة اختطافات في صنعاء لإخفاء الانقسام الحوثيالجامعة العربية: استهداف المملكة انتهاك خطير للأمن الدوليلجنة إماراتية لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية"الحرية والتغيير" يجتاز عقدة المرشحين وحمدوك: سأكون رئيس وزراء قومياًزعيمة هونغ كونغ تعرض الحوار لتهدئة المحتجين// يتبع //06:05ت م0003