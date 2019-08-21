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الأربعاء 1440/12/20 هـ الموافق 2019/08/21 م واس
الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
فهد بن سلطان يكرم المشاركين في أعمال الحج
سعود بن نايف: نجاحات الحج لا يغطيها كلام المشككين
برعاية خادم الحرمين.. مؤتمر عالمي يبحث الابتكار والتجديد في المكتبات
مفتي الهند يشكر المملكة على التنظيم المميز للحج
إيقاف قرار إنهاء تكليف قادة المدارس الأهلية
التشتت وتضخم مهام «التعليم» يستدعيان استقلال «العالي»
«الجوازات» تبدأ العمل بتعديلات نظام وثائق السفر
جلوي بن عبدالعزيز يستعرض استعدادات جامعة نجران
اكتمال مغادرة ضيوف خادم الحرمين للحج وسط إشادات بالخدمات المقدمة لهم
«التقاعد» تدشّن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال
وزير التعليم يلتقي المواطنين «عن بُـعد» في عدة مناطق
آل الشيخ يُطلع رئيس مجلس النواب الفلبيني على رؤية المملكة
الباراغواي تدرج «حزب الله» على قائمة الإرهاب
حملة اختطافات في صنعاء لإخفاء الانقسام الحوثي
الجامعة العربية: استهداف المملكة انتهاك خطير للأمن الدولي
لجنة إماراتية لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية
"الحرية والتغيير" يجتاز عقدة المرشحين وحمدوك: سأكون رئيس وزراء قومياً
زعيمة هونغ كونغ تعرض الحوار لتهدئة المحتجين
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