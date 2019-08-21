نجران 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:20ت م0009