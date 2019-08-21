الخرطوم 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إصدار رئيس المجلس العسكري في السودان أمس مرسومًا دستوريًا بتشكيل المجلس السيادي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعضوية آخرين.وركزت الصحف على تحرير الجيش اليمني مواقع جديدة في صعدة وحجة، فيما أحبطت القوات اليمنية المشتركة هجمات عنيفة للميليشيات على الأجزاء المحررة بمحافظة الحديدة.وعرجت صحف الصباح على إدانة وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أمس، - سياسة التهجير- التي تمارسها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.وأشارت إلى مقتل ثلاثة من جنود الجيش العراقي في كمين أمس ، غرب مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد.وسلطت صحف السودان الضوء على تجديد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس رفضها لإعادة التفاوض على الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – بريكست- .// انتهى //09:05ت م0011