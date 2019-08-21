القاهرة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم ، مصرع 11 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بمنطقة العبور بالعريش بمحافظة شمال سيناء.وسلطت الضوء على تشكيل المجلس السيادي السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي يؤدي اليوم القسم أمام مجلس القضاء بينما يؤدي أعضاء المجلس القسم أمام رئيس المجلس السيادي في وقت لاحق اليوم.وأخبرت الصحف أن إدارة الرئيس ترامب تدرس دعم الاقتصاد الأمريكي بخفض ضرائب الأجور وأسعار الفائدة على نحو مؤقت في الفترة المقبلة.وعرجت على تنديد الصين وروسيا بإجراء الولايات المتحدة تجربة على صاروخ متوسط المدى لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة ووصفته بأنه تصعيد للتوتر العسكري وإعادة إطلاق سباق التسلح.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات متفرقة منها تنديد فلسطيني بمشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام الأقصى، واستقالة رئيس وزراء إيطاليا، وتقدم الجيش السوري في خان شيخون.// انتهى //09:36ت م0014