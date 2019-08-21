بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف التي اطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن الاستراتيجية الدفاعية وردود الفعل الرافضة لهذه المواقف والتي صدرت عن قوى سياسية فاعلة في حين يسود الترقب الساحة السياسية بانتظار التصنيف المرتقب للوضع المالي للبنان.وأخبرت عن إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس مقتل 11 من العناصر الإرهابية في محافظة شمال سيناء حيث يتمركز الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت صحف الأربعاء إلى تمكن القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي أمس من حسم الاشتباكات مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتمكنت من قتلهم قبل محاولتهم الهرب في سلسلة جبلية في محافظة نينوى.وتناولت إعتقال السلطات الفرنسية 5 أشخاص يشتبه بقيامهم بالتخطيط لمهاجمة قوات الأمن المكلفة بتأمين وحماية قمة مجموعة السبع في بيايتز جنوب غرب البلاد.وأوردت تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك في تصريح له أمس أن طهران تستخدم عائدات النفط لتمويل برامجها الصاروخية ورعاية الإرهاب ،موضحا أنه تم منع وصول مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني والخزينة الإيرانية.// انتهـى //10:04ت م0017