بغداد 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمباحثات التي أجراها المسؤولون العراقيون مع وزيرة الدفاع الألمانية الزائرة أثناء استقبالهم لها في بغداد أمس, التي تركزت حول قضايا التعاون الأمني والعسكري ودور ألمانيا في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.وتطرقت صحف الأربعاء إلى قرار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رفع الحصانة عن عدد من النواب الذين وجه لهم القضاء تهم تتعلق بالفساد,معتبرة ذلك سابقة إيجابية .ونقلت الصحف مطالبات كتل سياسية لرئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن جميع النواب الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية وعدم التوقف عند أسماء محددة ,وذلك منعا لاستثمار هذا الإجراء كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين.وتناولت الصحف باهتمام مقترح تشريع قانون التجنيد الإلزامي" قانون خدمة العلم" في العراق والذي أوقف العمل به بعد عام 2003.// انتهى //10:10ت م0018