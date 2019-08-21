مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأسهمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في تدريب 5105 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية للعام 1440هـ، من خلال برنامج "التدريب عن بُعد" للمدارس السعودية بالخارج، المعدّ خصيصاً لمنسوبي المدارس السعودية بالخارج من المعلمين والمعلمات، وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث.ويهدف مشروع التدريب عن بعد إلى الاستفادة من دمج التقنية في التدريب ليسهم في تحقيق تطور عمل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية مهنياً في المدارس السعودية بالخارج، التي تنتشر في 14 دولة عبر نظام إلكتروني تابع لإدارة التدريب والابتعاث.ويسعى البرنامج إلى تطوير شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في المدارس السعودية بالخارج في دول ماليزيا وإندونيسيا وإسبانيا وتركيا وروسيا والصين وجيبوتي والمغرب والجزائر وفرنسا وباكستان والهند وإيطاليا والنمسا، حيث تم تدريب نحو 5105 مستفيدين في 16 مدرسة في 14 دولة خلال العام 1440هـ، منهم 2511 في الفصل الأول، و 2594 في الفصل الثاني من خلال 16 برنامجاً تدريبياً.وثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، جهود إدارة التدريب والابتعاث وفريق العمل المشارك في برنامج التدريب عن بعد لمنسوبي المدارس السعودية في الخارج، مشيداً بالخدمات التدريبية والبرامج المتطورة، التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للمتدربين في المدارس السعودية حول العالم.// انتهى //10:10ت م0019