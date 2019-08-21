تبوك 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //10:11ت م0020