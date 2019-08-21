طوكيو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسانخفض مؤشر الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع تجدد المخاوف من ركود عالمي مما أضر بالأصول العالية المخاطر، بينما عززت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية في إيطاليا وبريطانيا من حالة الحذر العامة في الأسواق.واقتفى المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خسائر بورصة وول ستريت الليلة الماضية ونزل 0.3 % ليصل إلى 20618.57 نقطة.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 % مسجلا 1497.51 نقطة.ونزلت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 باستثناء واحد فقط.// انتهى //10:12ت م0021