إسلام آباد 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم باكستان على نقل القضية الكشميرية إلى محكمة العدل الدولية للطعن في قرار الحكومة الهندية حول إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.وأشارت إلى ترحيب باكستان بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف التوتر الراهن في المنطقة والناجم عن تطورات الوضع في إقليم كشمير.وتناقلت مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية من باكستان والهند ببدء حوار مباشر للوصول إلى حل للتوتر الحالي وتجنب الدخول في مواجهات مسلحة.واهتمت باتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية بما في ذلك التدريب العسكري والتمارين العسكرية المشتركة والتعاون الاستخباراتي والقضايا المتعلقة بالتعاون الصناعي الدفاعي.وعرجت على موافقة مجلس الوزراء الباكستاني أمس على الإطار الاقتصادي الاستراتيجي الباكستاني لإقامة تعاون أقوى بين باكستان وتركيا.وتناقلت في الشأن الإقليمي إعلان سلطات الصحة الأفغانية عن ارتفاع عدد المصابين في تفجيرات بمدينة جلال اباد إلى 123 مصابا بعد يوم من انفجار 14 قنبلة في ساحات عامة وأسواق ومطاعم.وتطرقت إلى قلق المجتمع الدولي من تنامي نفوذ تنظيم داعش الإرهابي بشكل بات يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.// انتهى //10:34ت م0023