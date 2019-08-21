الطائف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية وذلك على محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.//انتهى//10:37ت م0024