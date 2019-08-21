طرابلس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،اليوم ، استهداف سلاح الجو الليبي عدة مواقع في العاصمة الليبية طرابلس.وقال المركز الإعلامي في بيان صحفي إن "مقاتلات السلاح الجوي تستهدف في غاراتها مواقع الميليشيات في عدد من تمركزاتها في العاصمة طرابلس".وكان الجيش الليبي، دفع في وقت سابق الثلاثاء بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور المعارك في العاصمة طرابلس، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية الموجودة هناك والمشاركة في العمليات القتالية.// انتهى //10:55ت م0028