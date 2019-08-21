الجزائر 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأوقف حرس الشواطئ الحزائري بمحافظة عين تيموشنت غرب الجزائر 16 مهاجرًا غير شرعي، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.وأضاف البيان، أن المهاجرين عند إيقافهم كانوا وسط البحر في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .يذكر أن حرس الشواطئ الجزائري، أوقف خلال اليومين الماضيين 90 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في عمليات متفرقة بمدن وهران، وجيجل، وبشار.// انتهى //11:30ت م0032