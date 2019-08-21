تونس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسدعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر إلى ضمان سلامة المسار الانتخابي القادم، ونزاهة تكافؤ حظوظ المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.وشدد الرئيس التونسي وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أمس، خلال لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية النوري اللجمي، وعدد من أعضاء مجلس الهيئة، على ضرورة أن تلعب هذه الهيئة دورًا في إنجاح هذه المحطات الانتخابية، من خلال ضمان حياد وسائل الإعلام الوطنية، والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها مس سلامة المسار الانتخابي.// انتهى //11:34ت م0034