نجران 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين بمحلات بيع مواد البناء بمدينة نجران للتأكد من تطبيق القرار، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 24 محلاً، وحصرت 45 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 22 وافداً من مختلف الجنسيات.وأشار إلى أن اللجنة حصرت 4 فرص عمل بالنشاط جارٍ العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودي، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //11:35ت م0035