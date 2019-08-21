مانيلا 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس رودريغو روا دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، في القصر الرئاسي بمانيلا أمس، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق الذي يزور جمهورية الفلبين حالياً، بحضور معالي رئيس مجلس النواب في جمهورية الفلبين آلان بيتر كاييتانو.ورحب فخامته في بداية الاستقبال بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، مقدماً تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، مؤكداً متانة العلاقات الفلبينية السعودية.وأعرب الرئيس رودريغو دوتيرتي عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على اهتمامها بالمواطنين الفلبينيين المقيمين بالمملكة، والحرص على تيسير شؤون حياتهم المعيشية والعمالية.ورحب الرئيس الفلبيني برجال الأعمال السعوديين والمستثمرين للمساهمة في دفع عجلة التنمية في الفلبين، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد بلاده لتحفيز رجال الأعمال الفلبينيين للمساهمة والمشاركة في مشاريع التعدين السعودية.وقدم الرئيس دوتيرتي شكره العميق على مواقف المملكة الداعمة لجمهورية الفلبين في الأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع اتهام الفلبين بانتهاك حقوق الإنسان، إضافةً لدعمها المشاريع التنموية لإعادة إعمار مدينة مراوي في منطقة مينداناو الفلبينية.من جانبه نقل معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية الفلبين حكومة وشعباً دوام التقدم والازدهار.وعبر معالي رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن زيارته لجمهورية الفلبين تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتوطيد العلاقات مع دول الصديقة وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني.كما جدد التأكيد على اهتمام حكومة المملكة بكافة الجوانب الخاصة بالجالية الفلبينية العاملة في المملكة.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى وهم كل من ، الدكتور عبد الرحمن بن حسن باجودة، واللواء عبدالله بن غازي العلياني، والدكتور محمد بن محمود الوكيل، والدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي والدكتورة نهاد بنت محمد الجشّي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.كما حضره من الجانب الفلبيني عدد من أعضاء مجلس النواب، وسفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان في الو نتو.// انتهى //11:46ت م0036