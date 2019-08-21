لندن 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، اليوم، بمقدار 33 سنتاً أو نسبو 0.6 % إلى 60.36 دولاراً أمريكياً .وصعد الخام الأمريكي اليوم بمقدار 17 سنتاً أو نسبة 0.3 % إلى 56.30 دولاراً أمريكياً.وجاء ذلك الارتفاع على خلفية بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية حيث أشارت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في يوم أمس إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 3.5 مليون برميلاً في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس.// انتهى //11:47ت م0037