الجزائر 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 اغسطس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الجدل الدائر بين رافضي الحوار من احزاب في المعارضة، مشيرة إلى تأكيد رئيس هيئة الوساطة والحوار كريم يونس مواصلة مهمته رغم الانتقادات التي تطاله.وتحدثت عن مسيرة سلمية لطلاب الجامعات بالعاصمة الجزائر أمس، مطالبة بإشراكهم في الحوار الوطني الجامع.وأبرزت صحف الأربعاء تشكيل المجلس السيادي في السودان برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بعد تعيين قوى التغيير والحرية ممثليها فيه.وعرجت على تنديد الصين وروسيا بإجراء الولايات المتحدة تجربة على صاروخ متوسط، وحذرتا من سباق تسلح جديد يضر بالسلم والأمن الدوليين.وفي متفرقات أخرى، أشارت إلى ارتفاع عدد قتلى هجوم إرهابي في بوركينافاسو إلى 24 شخصا، وعرض سلطات هونغ كونغ الحوار مع المحتجين لوقف الاحتجاجات.// انتهى //11:57ت م0039