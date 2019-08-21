الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً في معرض مشكاة التفاعلي ـ أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ, "فعالية إكس X " ضمن سلسلة فعاليات "مساءات مشكاة" التي تستمر حتى يوم السبت 01 محرم 1440هـ وذلك في مقر المعرض بالرياض.وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الطاقة النووية التي تعتبر إحدى الطاقات الواعدة لتلبية الاحتياج من الطاقة الكهربائية في الحياة اليومية.واستعد المعرض للفعالية بتجهيز عدد من العروض العلمية بهدف رفع وعي المجتمع بالطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الذرية بشكل خاص تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتنمية القدرات البشرية والكفاءات في مجالات متخصصة تتعلق بالطاقة النووية تماشياً مع مشروع البرنامج الوطني للطاقة الذرية.يذكر أن الزائر سيحظى بفرصة التعلم والاستكشاف ورفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وخلق ذكريات عائلية مميزة، كما يمكن للزوار الحجز لحضور الفعالية من خلال الضغط على الرابط التالي:https://cutt.us/zK2zl .// انتهى //11:58ت م0041