تونس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعراب تونس عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الإرهابي والتخريبي الذي استهدف إحدى وحدات مصنع الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي، وتأكيدها وقوفها الى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرار هذه الاعتداءات السافرة.وتطرقت إلى إعلان رئيس الحكومة التونسية المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يوسف الشاهد، عن تخليه عن الجنسية الفرنسية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية كما ينص عليه الدستور التونسي، ودعوته بقية المترشحين اللذين يحملون الجنسية الفرنسية إلى التخلي عنها قبل الانتخابات.وأشارت صحف الأربعاء في سياق آخر، إلى تهديد الاتحاد التونسي للشغل المنظمة العمالية الأولى في تونس، بخوض سلسلة إضرابات خلال الموسم الدراسي القادم مايؤشر على موسم دراسي ثاني مضطرب.وأوردت عربيًا، عن كشف نقابة المعلمين اليمنيين النقاب عن أن أكثر من 1500 معلم ومعلمة لقوا حتفهم على يد مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في البلاد من 4 سنوات.دوليا.. تحدثت صحف تونس، عن إعلان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي نيته الاستقالة من منصبه بعد انهيار تحالف اليمين المتطرف في إيطاليا.// انتهى //12:23ت م0045