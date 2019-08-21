تاروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأطلقت جمعية تاروت الخيرية "برنامج الحقيبة المدرسية"، الذي تعده لجنتي كافل اليتيم والتكافل الاجتماعي ضمن برامج الجمعية السنوية التي تقدم دعماً للمستفيدين من خدماتها، ويشمل جميع المراحل الدراسية.ويغطي برنامج الحقيبة المدرسية احتياج 225 طالباً وطالبة من عامة المستفيدين، ضمن الأسر المستفيدة من المساعدة الدائمة، ويشمل من ليسوا ضمن قوائم المستفيدين الدائمين من خدمات الجمعية، تقديرًا لظروفهم المادية الصعبة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير، أن برنامج الحقيبة المدرسية للبنات يتحوي على العباءة، والمريلة، والحذاء، والأدوات القرطاسية، بينما يجتوي للأولاد؛ الثوب، والبدلة الرياضية، والحذاء، والأدوات القرطاسية.وأضاف الصغير أن البرنامج يتحمل أكثر من 22 طالباً وطالبة في المرحلة الجامعية من المواصلات والسكن الجامعي وبعض الاحتياجات اللازمة تبعاً لمتطلبات تخصصاتهم الجامعي ، داعياً أهل الخير من أبناء المجتمع للمشاركة ودعم البرنامج تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، مبيناً أن قيمة السهم 100 ريال.// انتهى //13:33ت م0059