القاهرة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسنفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والمدمرة الصينية ( XIAN-153 ) عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية .وتضمن التدريب عدداً من الأنشطة البارزة منها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية والتدريب على أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر، وذلك بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار البحري وتأمين خطوط المواصلات البحرية العالمية.// انتهى //13:35ت م0060