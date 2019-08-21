جازان 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة إلى الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب بمناسبة نيله لقب شاعر عكاظ لهذا العام ، وتشرفه بتقلد بردة شاعر عكاظ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة .وأعرب سموه عن سعادة الجميع بتحقيق الشاعر يعقوب لهذا اللقب في هذا المحفل التاريخي الذي يجمع جميع الحضارات على مر العصور تحت سقف سوق عكاظ ، برعاية كريمة واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأكد الأمير محمد بن ناصر أن تحقيق اللقب يأتي تتويجًا لما تزخر به المنطقة, من ثراء في جميع الجوانب الأدبية والثقافية والمواهب الشعرية الشابة، ما جعلها منبعًا للفكر والشعر والأدب والثقافة ,موجهًا بمواصلة الإبداع والتميز والمشاركة بفاعلية في جميع المحافل والفعاليات داخليًا وخارجيًا , راجيًا سموه العون والتوفيق للجميع.// انتهى //13:37ت م0061