عنيزة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسيشارك فريق " بالخير معا " التطوعي بركن تعريفي خاص في مهرجان ريف العوشزية، الذي يشرف عليه مركز العوشزية ولجنة التنمية السياحية بعنيزة .ويضم الركن، الذي يتوسط مقر الفعاليات، سبعة أعضاء من الشباب والفتيات المهتمين بالعمل التطوعي، يقدمون شروحًا مباشرة ومرئية عن الرؤية والأهداف ، إلى جانب المطويات والهدايا الرمزية.ويهدف الفريق الذي تأسس حديثًا إلى خدمة المجتمع والإسهام في تنميته وتقديم الأعمال التطوعية، والإسهام في نشر روح العمل التطوعي ، ويتكون الفريق من40 شابًا و60 فتاةً، والفريق يندرج تحت مظلة جمعية " تطوير ".وأوضح رئيس لجنة البرامج في المهرجان علي الدوسري أن مشاركة الفريق كانت من أولويات أجندة التحضير نظرًا لنبل أهدافه والخِدْمات التي يقدمها ، معبرًا عن أمله أن يستفيد الجميع مما يقدم في الركن وغيره من الأركان الاجتماعية والإنسانية المتواجدة في المهرجان .// انتهى //13:38ت م0062