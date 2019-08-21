اجتماعي / مشاركة فاعلة لفريق " بالخير معًا " في مهرجان ريف العوشزية
الأربعاء 1440/12/20 هـ الموافق 2019/08/21 م واس
عنيزة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس
يشارك فريق " بالخير معا " التطوعي بركن تعريفي خاص في مهرجان ريف العوشزية، الذي يشرف عليه مركز العوشزية ولجنة التنمية السياحية بعنيزة .
ويضم الركن، الذي يتوسط مقر الفعاليات، سبعة أعضاء من الشباب والفتيات المهتمين بالعمل التطوعي، يقدمون شروحًا مباشرة ومرئية عن الرؤية والأهداف ، إلى جانب المطويات والهدايا الرمزية.
ويهدف الفريق الذي تأسس حديثًا إلى خدمة المجتمع والإسهام في تنميته وتقديم الأعمال التطوعية، والإسهام في نشر روح العمل التطوعي ، ويتكون الفريق من40 شابًا و60 فتاةً، والفريق يندرج تحت مظلة جمعية " تطوير ".
وأوضح رئيس لجنة البرامج في المهرجان علي الدوسري أن مشاركة الفريق كانت من أولويات أجندة التحضير نظرًا لنبل أهدافه والخِدْمات التي يقدمها ، معبرًا عن أمله أن يستفيد الجميع مما يقدم في الركن وغيره من الأركان الاجتماعية والإنسانية المتواجدة في المهرجان .
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13:38ت م
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