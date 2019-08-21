لندن 20 ذو الحجة 1440هـ الموافق 21 أغسطس 2019م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الحكومة البريطانية عن وقف إيفاد ممثلين عنها للمشاركة في معظم اجتماعات مؤسسات الاتحاد الأوروبي وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.وأبرزت الصحف رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل مجددًا إعادة التفاوض على الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وذلك قبل يوم من لقائها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يطالب بإعادة التفاوض.وأشارت إلى تصريح المفوضية الأوروبية بأن الترتيب الخاص بأيرلندا هو السبيل الوحيد الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن لتفادي العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة إيرلندا بعد خروج بريطانيا من التكتل.وكشفت الصحف أن المملكة المتحدة تبحث في تأخير تسمية الرئيس الجديد لبنك إنجلترا (البنك المركزي) وذلك في أحدث علامة على أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أعتاب انتخابات جديدة.ولفتت الصحف إلى طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي، من الهند وباكستان تسوية مشكلة كشمير بشكل ثنائي، ومؤكدا على أهمية تسوية المسألة عن طريق الحوار.وأخبرت الصحف بانضمام استراليا إلى مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية أثناء عبور مضيق هرمز بالخليج العربي في مواجهة الاعتداءات على ناقلات النفط.ونقلت إعلان المجلس العسكري الحاكم في السودان اكتمال تشكيل المجلس السيادي الحاكم الجديد، والذي يضم ستة مدنيين وخمسة عسكريين، بعد أيام من توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى المعارضة.// انتهى //13:38ت م0063