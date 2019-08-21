عرعر 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، أمس، لقاءً دورياً بالمهتمين في العمل الخيري والقطاع غير الربحي في المنطقة، شارك فيه كل من مدير عام الفرع النوري العنزي، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية المجتمعية في المناطق بالوزارة مشاري المرمش، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد بن مرضي العنزي ، ومستشار وكيل التنمية الاجتماعية سلمى الرحيلي، وذلك في مركز التأهيل الشامل بعرعر.وقدمت الرحيلي شرحاً للإجراءات الخاصة بحصول التراخيص اللازمة للجمعيات، وعن أهمية إسهام العمل غير الربحي في التنمية ، متحدثةً عن أهمية القطاع غير الربحي وما يشكله في المحور الثالث للتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لعملية التنمية، وشريكاً مهماً وفعالاً في النهضة التنموية الاستثنائية الشاملة التي تشهدها المملكة.وأضافت أن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يهدفان إلى زيادة عدد المتطوعين إلى مليون متطوع، وتنمية المجتمع، ورفع كفاءة وفاعليةرأس المال البشري، إضافة إلى زيادة نسبة الإنفاق التنموي للقطاع لتلك المؤسسات ليصل إلى 51% بدلاً من 21% من إجمالي إنفاقها، مع السعي لتهيئة البيئة الملائمة لدفع القطاع نحو النمو، وتحويله إلى سوق عمل جاذبة.ودعت الرحيلي المهتمين إلى ضرورة تكوين جمعيات تخصصية لرفع مستوى تجويد العمل التطوعي والمساهمة في نقل الخبرات بينهم لتكون هذه الجمعيات بيوت خبرة لصقل وتنمية الطاقات في المجتمع.يذكر أن اللقاء يأتي ضمن برنامج التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، الذي دشّنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.// انتهى //13:42ت م0064