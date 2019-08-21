بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسعاود الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الامن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية نوع "م ك" من نوع طيار خرقت سيادة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق منطقتي العرقوب حاصبيا في الجنوب اللبناني وصولاً حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:44ت م0065