بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان اليوم في بيروت القائم بالأعمال سفارة الولايات المتحدة في لبنان وين دايتون ومديرة برنامج السكان والنزوح والهجرة في آسيا إيمي شيدلبوير.وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع النازحين السوريين في لبنان بالإضافة إلى برنامج الاستجابة للأزمة السورية وبرنامج دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الذي يساعد المجتمع اللبناني على مواجهة الأزمة وضرورة تعزيزه.// انتهى //13:52ت م0066