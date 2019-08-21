بريدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة, اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وبحث سمو أمير القصيم خلال اللقاء الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي لتنظيم رالي القصيم ،الذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية ،وكذلك رالي دكار العالمي الذي ستكون إحدى مراحلة عبر منطقة القصيم.ونوه سمو أمير القصيم بما توليه القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ من دعم غير محدود للقطاع الرياضي وحرصها على تطويره ليكون منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن إقامة رالي القصيم ورالي داكار الدولي سيتيح المجال لشباب المنطقة للاستمتاع بهذه الرياضة ، نظير ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية لإقامة مثل هذه السباقات.من جهته عبر سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن شكره لسمو أمير القصيم على متابعته الدائمة والمستمرة فيما يخص أنشطة الاتحاد وحرصه على الارتقاء بالرياضة في المنطقة بشكل عام، والدعم غير المحدود لأبناء المنطقة الرياضيين , مبيناً أن الاجتماع مع سمو أمير المنطقة اشتمل على انطلاق رالي القصيم والذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية وكذلك رالي دكار العالمي الذي ستكون إحدى مراحله عبر منطقة القصيم , مؤكداً على أن الدعم الذي حظيت به هذه البطولات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وضعت المملكة على خارطة العالم وضمن الدول الفعالة والمستضيفة للأحداث العالمية , مشيراً إلى أن منطقة القصيم دائماً ما تبادر لتحقيق النجاح وهي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المبارك , مبيناً أن هيئة الرياضة وإمارات المناطق شركاء وداعمون لإنجاح مثل هذه المسابقات الخادمة لأبناء الوطن والمعززة للسياحة في جميع أنحاء المملكة.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير الشرطة اللواء علي بن مرضي، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني , والأمين العام لاتحاد السيارات عبدالله باخشب , ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح , ومدير عام فرع وزارة القل بالمنطقة المهندس محمد الشمري , وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا , وأمين مجلس شباب المنطقة دهش الدهش , محمد العجلان من إدارة التعاون الحكومي والمجالس واللجان.// انتهى //14:00ت م0071