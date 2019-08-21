الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس, صالات جوازات مطار الطائف الدولي، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات.وأشار اليحيى إلى دعم جوازات مطار الطائف الدولي بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة وبالأجهزة التقنية الحديثة والمطورة وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية «البصمة»، لتسهيل الإجراءات.وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات، متمنياً لضيوف الرحمن حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.// انتهى //14:01ت م0072