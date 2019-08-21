الأحساء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف برنامج دبلوم إعداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال للنساء، الذي يستغرق مدة شهرين ، بمعدل 75 ساعة، وذلك ابتداء من 2 محرم المقبل، في مقر الغرفة الرئيسي.ويهدف الدبلوم إلى تعريف المتدربات بأهمية رياض الأطفال وأهدافها، وإلمام المتدربات بمراحل النمو المختلفة لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وأسس تطوير مجالات المعرفة عند الأطفال، وتوضيح طرق وأساليب توجيه السلوك وحل المشاكل التي تعترض المتدربة أثناء عملها، وتمكين المتدربة من الإلمام بتنظيم البيئة الصفية، ومعرفة متطلباتها بما يناسب المرحلة العمرية.ويستهدف برنامج الدبلوم مديرات ومعلمات المعاهد ورياض الأطفال، وخريجات الجامعات والكليات، وطالبات الثانوية العامة وكذلك العاملات في مجالات رياض الأطفال، ومعلمات المدارس الأهلية، والاخصائيات النفسيات والاجتماعيات، بالإضافة إلى المهتمات والراغبات في العمل في مجال رياض الأطفال والأمهات.يذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية التي تنفذها غرفة الأحساء، بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب والشابات السعوديات ورفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعًا لسياسات وخطط توظيف أبناء المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.// انتهى //14:43ت م0089